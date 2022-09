Elezioni – La Lantieri confermata per la terza volta. Una prima analisi del voto.

L’onorevole Luisa Lantieri è stata riconfermata Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, un’affermazione personale ma che è anche una vittoria per tutta la città di Piazza Armerina. I dati parlano di 3281 voti da parte dei piazzesi a favore della deputata, con un incremento del 22% circa rispetto alle elezioni regionali del 2017, i voti allora furono 2700 circa. Il dato complessivo relativo alla provincia dovrebbe aggirarsi intorno alle 7.000 preferenze.

In tema di analisi del voto piazzese occorre valutare alcune elementi: il primo è relativo al candidato piazzese Francesco Alberghina che ha ottenuto circa 1500 voti. Il consigliere comunale forse si attendeva un risultato migliore grazie alla scelta di presentarsi con il partito di Cateno De Luca, un risultato che non c’è stato soprattutto per la forte attrazione che Luisa Lantieri ha esercitato sull’elettorato piazzese. L’altro elemento è lo scarso risultato ottenuto dalla Pagana, poco più di 180 voti, che in qualche modo era stata sostenuta, peraltro molto debolmente, dall’amministrazione comunale. L’ipotesi predominante è che, pur dovendo in qualche maniera fra fronte ad ordini di scuderia, il sindaco Cammarata si sia limitato allo stretto indispensabile per non contrastare apertamente l’elezione dell’on. Lantieri. Naturalmente c’è chi sostiene che il risultato negativo dell’ex onorevole Pagana sia un segno di scarso appeal dell’amministrazione nei confronti dell’elettorato.

Non possiamo certo ignorare l’affermazione di Fabio Venezia che comunque a Piazza Armerina ha ottenuto circa 800 voti, un numero di preferenze che può essere letto e interpretato come un dato positivo ma che potrebbe anche essere utilizzato per evidenziare alcune debolezze del Pd piazzese, un partito caduto da anni in una forte crisi di identità anche a livello locale.

Da oggi riparte nuovamente la campagna elettorale, questa volta per le amministrative che si svolgeranno il prossimo anno a giugno, ovvero fra nove mesi. Si voterà sia a Piazza Armerina ma anche nella vicina Aidone, dove il sindaco si è dimesso qualche giorno fa sulla scia di mille polemiche alcune delle quali hanno indotto gli organi giudiziari ad aprire una inchiesta. Fra breve ripartiremo con il nostro programma OraX dove contiamo di svelarvi, in anteprima, i nomi di alcuni potenziali candidati alla poltrona di sindaco… seguiteci.