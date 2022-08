Nuovi FINANZIAMENTI PER LA CITTA’ DI ENNA

Continuano le buone notizie per la nostra città con tre nuovi finanziamenti assicurati alle istituzioni scolastiche cittadine. Si tratta, in particolare, di un finanziamento pari a € 278.811 finalizzato ad un intervento di ristrutturazione interna dei locali che ospitano la scuola dell’infanzia di Pergusa, uno pari a € 300.000 per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola primaria sempre di Pergusa e uno pari a € 1.700.000 finalizzato alla costruzione di un nuovo plesso per l’infanzia a S. Lucia.

“Altre due ottime notizie – commenta il Sindaco Maurizio Dipietro – che confermano la bontà dell’azione amministrativa, avendo saputo cogliere appieno le opportunità derivanti dal PNRR”.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli assessori ai Lavori Pubblici, Francesco Alloro, all’Urbanistica, Giovanni Contino e alla Pubblica Istruzione, Rosalinda Campanile che ribadiscono come “sin dall’apertura dei bandi di finanziamento per il PNRR dedicati agli interventi di edilizia scolastica, abbiamo lavorato fianco a fianco con gli uffici e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche per essere pronti a sfruttare questa occasione storica e, grazie alla collaborazione di tutti, ci siamo riusciti”.