Pannelli solari trasparenti 1000 volte più efficienti di quelli convenzionali

I ricercatori dell’Università Tohoku in Giappone hanno creato celle solari ad alta efficienza con una trasparenza fino al 79% che possono essere utilizzate in dispositivi indossabili e finestre. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature .

Per ottenere celle solari Schottky trasparenti, gli autori del lavoro hanno posizionato uno strato aggiuntivo di ossido di tungsteno, che ha una conduttività molto elevata, tra un elettrodo di ossido di indio e stagno (ITO) e un disolfuro di tungsteno a strato singolo (WS2). Rispetto ai dispositivi convenzionali con un elettrodo di ossido di indio-stagno, la capacità della fotocellula di convertire l’energia solare in energia elettrica era mille volte superiore.

Gli ingegneri hanno già adattato la tecnologia per la produzione in serie di tali fotocellule di varie dimensioni. Ora stanno lavorando per integrare il nuovo approccio nella produzione reale e si aspettano che il loro sviluppo consenta di creare pannelli solari per finestre e finestrini di automobili. Inoltre, la scoperta può essere utilizzata nella creazione di dispositivi indossabili intelligenti che ricevono energia dalla luce.