Piazza Armerina – Il consigliere Anzaldi: “Eseguire i lavori urgenti presso l’asilo Miriam Schillaci”

«A seguito di note ufficiali inviate tramite la segreteria della Commissione Consiliare all’Istruzione chiedo che vengano effettuati con estrema urgenza i lavori di manutenzione che la commissione ha segnalato in data 6 Luglio con numero di protocollo 26994, perché è inconcepibile lasciare un ascensore incompleto all’interno di un asilo Nido comunale frequentato da bambini che sono ovviamente incuranti dei pericoli che vi sono all’interno della struttura; è inconcepibile che un’ascensore in fase di ultimazione venga “messo in sicurezza” con due sedie (come da allegato fotografico) e ancora che il montacarichi che, da un piano ad un altro, trasporta il cibo destinato ai bambini sia da mesi mancante della retina di protezione, posta all’ultimo piano, che eviti infiltrazioni di guano di volatili proveniente dall’esterno; è inconcepibile che un asilo Nido Comunale con un ampio spazio esterno, che potrebbe essere messo a disposizione dei bambini per attività didattiche all’aperto, venga lasciato in balia di erbacce che oltre a non permettere nessuna attività didattica espone la struttura a possibili incendi soprattutto nel periodo estivo. Ci sono ancora da dismettere alcuni termosifoni che sono stati lasciati sul balcone del secondo piano, e da sostituire diversi neon per l’illuminazione interna della struttura.

Tutto questo denota una scarsa attenzione da parte dell’amministrazione comunale che nonostante le continue segnalazioni, ad oggi non ha provveduto alla manutenzione della struttura in oggetto e non possiamo che prenderne atto». A dichiaralo il consigliere comunale Mauro Anzaldi