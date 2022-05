Piazza Armerina – “Pianta un’albero anche tu” prosegue l’iniziativa voluta dal gruppo O.P.I.

COMUNICATO DEL GRUPPO O.P.I. SICILIA

Come da programma, abbiamo già provveduto, prima che sia troppo tardi, a ripulire l’area dell’ex vivaio Canalicchio dalle erbacce, mettendo così in sicurezza i 125 alberelli piantati a seguito dell’iniziativa “Pianta un’albero anche tu”. Il nostro non è altro che una goccia nell’oceano, ma speriamo che sia da monito e che possa portare le istituzioni interessate, Comune e Regione a fare altrettanto, intervenendo già ora per mettere in sicurezza i nostri boschi, ma anche tutti i boschi della Sicilia. Purtroppo siamo già in ritardo e se non si interverrà subito, il rischio concreto sarà di vedere a breve, l’inferno di fuoco che negli ultimi anni ha visto distrutti migliaia di ettari di boschi e di fauna.

I Comuni per le proprie competenze e soprattutto la Regione Siciliana che ha l’obbligo della prevenzione, devono immediatamente adoperarsi, affinchè ciò che abbiamo visto negli scorsi anni, non si ripeta. Purtroppo finora si è investito soprattutto nello spegnimento ( Canaider, elicotteri), ma la vera sfida già da subito, sarà quella di investire in uomini, mezzi e tecnologia, ma anche e soprattutto in educazione civica a partire dalle scuole. Solo così in futuro, potremo avere la speranza di limitare il cerchio degli incendi che nella maggior parte dei casi, è di origine dolosa. Noi intanto manteniamo gli impegni presi con la natura e già preannuncio che a Settembre verranno piantati altri alberi di specie diversa da quelli già piantati. Un’ultimo invito; Sarebbe bello che anche a Piazza Armerina si avviasse una bella iniziativa che già in molte realtà funziona. Su ogni bambino Piazzese nato, ogni genitore potrebbe piantare e curare un alberello a scelta.

In realtà c’è una Legge nazionale la n 113 del 29 Gennaio 1992, che obbliga i Comuni a mettere a dimora un’albero per ogni neonato o bimbo adottato, ma di fatto sono pochi i comuni che lo fanno. Quindi, oltre ad invitare l’amministrazione comunale ad adoperarsi affinchè questa legge venga rispettata, l’invito lo rivolgo ad ogni genitore Piazzese. Nel giro di pochi anni, ci ritroveremo con migliaia di alberi in più all’interno dei nostri boschi, ma anche all’interno del perimetro urbano.

Consigliere Totò Cimino