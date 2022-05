Finanziaria regionale: l’On. Luisa Lantieri ottiene uno spazzaneve per Enna.

Nella finanziaria in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana sono state individuate delle somme per l’acquisto di alcuni spazzaneve. Inizialmente i mezzi erano stati previsti per i comuni più alti situati sulle Madonie. Nell’ambito della discussione l’onorevole Luisa Lantieri è intervenuta chiedendo e ottenendo,che uno spazzaneve fosse assegnato alla città di Enna. Il capoluogo spesso, nel periodo invernale, a causa delle precipitazioni nevose, si trova, più di altri comuni, in difficoltà. Il prossimo inverno il capoluogo di provincia più alto d’Italia avrà a disposizione un mezzo che consentirà di liberare le strade dalla neve con rapidità ed evitare così disagi ai cittadini.