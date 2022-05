Incontro programmatico dei candidati di Italia Vera Alberghina e Draià

COMUNICATO STAMPA SICILIA VERA

Domenica pomeriggio i due Candidati di Sicilia Vera per Cateno De Luca Sindaco di Sicilia, Francesca Draià e Francesco Alberghina si sono incontrati con il gruppo ristretto per discutere e programmare le attività da portare avanti e iniziare a lavorare sulle problematiche del nostro territorio, che purtroppo risultano essere tante:

– ASSENZA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, molti agricoltori e allevatori non riescono a raggiungere le proprie aziende;

– Lavoratori del REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO lasciati nel limbo;

-FORESTALI CHE ANCORA AD OGGI ATTENDONO RISPOSTE E SOPRATTUTTO CERTEZZE;

– ATTENDEVAMO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ED INVECE IL NULLA;

– ACQUA: riformare il sistema di gestione dell’acqua con la finalità di perequare il costo della stessa che oramai in Provincia di Enna ha raggiunto costi elevatissimi;

-SANITÀ : una riforma del sistema sanità che introduca il principio di meritocrazia riducendo il potere politico nella gestione dello stesso;

– RIFIUTI: costo delle discariche sempre più alto e discariche sempre in mano dei privati…

Tanti altri problemi saranno affrontati e siamo certi di trovare giuste soluzioni con un Presidente competente ma sopratutto libero.

Siamo pronti a nominare i coordinatori locali e invitiamo tutti coloro che vogliono sposare il progetto di Sicilia Vera di contattarci perché solo se ci uniamo tutti possiamo liberare la nostra Sicilia e quindi anche la nostra piccola Provincia di Enna dalla banda bassotti, da coloro che si ripropongono da oltre 20 anni e che hanno causato il disastro della nostra terra.