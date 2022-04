ASP Enna. Nuovi orari centri vaccinali Covid-19

Nei giorni festivi 17, 18 e 25 aprile i Centri Vaccinali anti Covid-19 dell’ASP di Enna saranno chiusi.

A partire dal 19 aprile 2022, i nuovi orari dei Centri Vaccinali anti Covid-19 saranno i seguenti:

Ospedale Umberto I di Enna: per i cittadini dai 12 anni in su (Over 12 anni) martedì ore 8:00 -14:00, 15:00 -19:00. Venerdì: ore 8:00 -14:00. Vaccinazioni pediatriche, presso l’Umberto I, il venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00.

Ospedale Chiello Piazza Armerina: Over 12 anni nella giornata del martedì dalle ore 8:00 alle 14:00. Vaccinazioni pediatriche il martedì dalle ore 15:00 alle 19:00.

Ospedale Basilotta Nicosia: Over 12 anni nella giornata del lunedì dalle ore 8:00 alle 14:00. Vaccinazioni pediatriche il lunedì dalle ore 15:00 alle 19:00.

Ospedale Ferro B.C. Leonforte: Over 12 anni nella giornata del mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00. Vaccinazioni pediatriche il mercoledì dalle ore 15:00 alle 19:00.