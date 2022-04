ASP Enna. Approvato il progetto del Centro Diurno per utenti disturbo Spettro Autistico

Approvato il progetto di riqualificazione e manutenzione straordinaria, per un importo di 240000€, del Centro Diurno di diagnosi e trattamento intensivo precoce, per la presa in carico degli utenti affetti da disturbo dello Spettro Autistico e che verrà realizzato a Leonforte.

Un importante tassello nel percorso di ampliamento e di offerta dei servizi di Salute Mentale e obiettivo strategico della Direzione Aziendale nell’ ambito dei piani attuativi. Ne dà notizia il Direttore del Dipartimento della Salute Mentale, dr. Giuseppe Cuccì: “Si sta procedendo all’ assunzione del personale dedicato, già inserito in dotazione organica, su proposta della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale. Tale personale potrà essere affiancato ed integrato da operatori che verranno reclutati nell’ ambito di progetti dedicati.

La Direzione del Dipartimento della Salute Mentale esprime piena soddisfazione, nell’ auspicio che la visione della Direzione Strategica dell’ASP di Enna di realizzare un polo di eccellenza riabilitativa di salute mentale nelle strutture sanitarie di Leonforte, venga presto realizzato”.