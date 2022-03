DEMOLIZIONI IRREGOLARI: LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA UN “ROTTAMATORE”

Nell’ambito dei controlli amministrativi effettuati periodicamente nella Provincia, gli operatori della Polizia Stradale di Enna hanno denunciato il titolare di una ditta di autodemolizione.

L’attività ispettiva si è concentrata sulla documentazione riguardante la rottamazione di veicoli nonché il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto della demolizione dei veicoli stessi.

Durante il controllo il titolare non è stato in grado di fornire alcuna documentazione attestante il corretto smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, rientranti anche nella categoria di “rifiuti speciali pericolosi”, prodotti dal 2019 sino alla data del controllo effettuato: mancante inoltre qualsivoglia traccia documentale della produzione e dello smaltimento di materiali come filtri dell’olio, pastiglie dei freni, vetro, plastiche, batterie esauste, pneumatici fuori uso, catalizzatori ed altre tipologie di rifiuti pericolosi ricavati dalla demolizione degli autoveicoli.

Il titolare della ditta è stato quindi denunciato per abbandono, sul suolo e nel suolo, di rifiuti pericolosi e per aver raccolto e recuperato rifiuti in mancanza di autorizzazione e senza aver ottemperato alla redazione della prescritta documentazione.

Le violazioni contestate ammontano a circa 8.300 euro.