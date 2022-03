Associazione Luciano Lama e gruppo di volontariato e solidarietà per iniziative in favore della popolazione Ucraina

Intesa tra l’Associazione Luciano Ong e il Gruppo Volontariato e Solidarietà per le adozioni internazionali per l’avviamento da subito di un centro comunale di raccolta a Enna di beni di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina ma anche di fondi per sostenere i profughi che stanno arrivando da quello stato.

Il centro di raccolta è stato istituito presso la sede dell’Associazione Luciano Lama in via Civiltà del Lavoro 17 a Enna bassa e rimarrà aperto da lunedì a giovedì dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.

Il materiale attualmente richiesto per fare fronte alle necessità urgenti è il seguente:

– Intimo, personale e collettivo (dentifrici, spazzolini, shampoo, saponi, disinfettanti, asciugamano, pannolini, calzini, biancheria intima, cibo per bambini e latte a lunga conservazione)

– Vestiario non usato o in ottime condizioni purchè igienizzato

– Alimentari solo quelli a lunga conservazione (zucchero, scatolame ed altro)

Il materiale deve pervenire ben sistemato in apposite scatole, sigillato pronto per essere spedito a destinazione e con la scritta del contenuto all’interno.

Si prega gentilmente di astenersi dal portare materiali contenuti in sacchetti di plastica e tipologie degli stessi non sopra elencate, quindi non indispensabili perlomeno nella fase attuale.

Inoltre è stato aperto un conto corrente dedicato per la raccolta fondi SOS Ucraina.

IBAN IT69L0306904221100000001615

Si precisa che tali aiuti compresa la sottoscrizione sono concordati direttamente con il Console Ucraino nella sede di Napoli.

Questi i recapiti per tutti coloro che volessero mettere in contatto ad avere ulteriori informazioni:

ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 – 336400471 mail asslama3@gmail.com