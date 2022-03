Piazza Armerina, aiutiamo l’Ucraina: raccolta fondi e beni di prima necessità organizzata dell’AIAS e da Piazza Armerina Soccorso

L’associazione AIAS ha sposato l’iniziativa dell’associazione O.D.V. protezione civile Piazza Armerina Soccorso ed è nostra intenzione aiutarli nella raccolta di beni comuni per la popolazione Ucraina. Per chi volesse partecipare può portare i beni presso la nostra sede Aias sita in piazza Sen. Marescalchi aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 . Sarà nostra cura far pervenire il tutto presso l’associazione sopra citata. Grazie alle vostre donazioni ci occuperemo anche dell’acquisto di farmaci .

Per info Aias 0935 685091 Alessandra 3341371929 – Silvana 331 1292468.

Per la raccolta alimentare solo beni indicati in elenco. Grazie