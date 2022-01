ASP Enna. Report vaccinati per Comune

Il report dei vaccinati suddivisi per Comune, fino a giorno 4 gennaio 2022, offre un quadro variegato in merito alle percentuali raggiunte. Sul target della popolazione che va dai 5 anni in su, pari a 155.420 persone da vaccinare, 124.253 cittadini della provincia di Enna hanno ricevuto almeno una dose; 121.432 hanno completato il ciclo primario completo (prima e seconda dose) pari al 78,13% della popolazione rientrante nel target. Il Comune con la percentuale più bassa è Agira (69,43%); Cerami raggiunge la più alta percentuale di vaccinati, l’86,28%. La città di Enna ha raggiunto l’84,55% della popolazione da raggiungere in riferimento al ciclo primario completo. Nella tabella, i dati completi.

Ricoverati. I ricoverati per COVID-19 all’Umberto I di Enna,sono 41 presso il reparto Malattie Infettive, 5 in terapia intensiva e una paziente presso l’Ostetricia COVID. Di essi, 4 provengono dalla provincia di Caltanissetta e due da Comuni etnei. Dalla Direzione dell’ASP di Enna, ancora una volta, perviene l’invito a vaccinarsi e a osservare tutte le norme anticontagio.