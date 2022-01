Piazza Armerina – Scuole chiuse fino al 19 gennaio. Torna la didattica a distanza

Aggiornamento: il sindaco ha deciso di attendere mercoledì, il termine in cui in queste ore è stata fissata la riprese dell’anno scolastico da parte dell Regione, per emettere una eventuale ordinanza di proroga della chiusura delle scuole.

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse agli studenti fino al 19 e, come già accaduto in passato, le lezioni si svolgeranno a distanza. E’ questo il contenuto dell’ordinanza del sindaco Nino Cammarata che fra poco dovrebbe essere pubblicata su internet. La situazione a Piazza Armerina, già in zona arancione e dopo i 516 contagi rilevati ieri, ha suggerito al sindaco di emulare i suoi colleghi siciliani che in tute le città coinvolte da questa quarta ondata hanno emesso o stanno per emettere ordinanze simili. Scuole chiuse anche a Enna, Aidone e nella vicina Caltagirone.