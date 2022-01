Zona arancione per Piazza Armerina e molti dei comuni dell’ennese

L’aumento del numero di contagi in Sicilia ha portato il presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, a dichiarare zona arancione in Sicilia altri 42 i comuni, tra cui Piazza Armerina, da domenica, 9 gennaio, fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Si sta decidendo in queste ore se le scuole riprenderanno in presenza o se si ricorrerà alla dad.