Enna – Inaugurati ieri i nuovi locali della scuola materna Raffaello Sanzio

Sono stati inaugurati ieri i nuovi locali della scuola materna Raffaello Sanzio e il Civic Center ad Enna Bassa, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Neglia – Savarese” di Enna.

Alla manifestazione hanno preso parte il Sindaco di Enna, avv. Maurizio Dipietro, il Prefetto di Enna dott.ssa Matilde Pirrera, la Dirigente Scolastica prof.ssa Mariella Adamo e il medico ennese Cristina Fazzi, da anni impegnata nel volontariato in Zambia.

“Il supporto ed il sostegno attivo all’istruzione, tramite opere di edilizia scolastica è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione ennese. Il nostro impegno è e continua ed essere per la concreta progettualità e il completamento dei lavori che possano far operare al meglio tutta la comunità scolastica”, ha affermato il primo cittadino ennese.