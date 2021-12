Piazza Armerina – Open Day alla scuola professionale Eris. Percorsi formativi gratuiti per entrare velocemente nel mondo del lavoro.

La possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso scuola professionali e corsi di studi che permettono il conseguimento di una qualifica in solo tre anni, è uno dei motivi che ha portato al successo in questi anni l’Eris di Piazza Armerina. L’istituto quest’anno, oltre ai tradizionali corsi di estetista, acconciatura e sala bar, offre l’opportunità ai ragazzi appena usciti dalla scuola media di frequentare due corsi innovativi con un sbocco occupazionale immediato : grafico e animatore.

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, l’istituto Eris, in via Carcione 11, rimarrà aperto per consentire ai ragazzi e alle loro famiglie di conoscere nel dettaglio i corsi, grazie anche alla presenza di esperti e insegnanti del settore che illustreranno il percorso e le opportunità offerte dai vari corsi di studio.

“La nostra è una grande opportunità – fanno spaere dell’ERIS – per quei ragazzi usciti dalla scuola media che aspirano ad ottenere nel più breve tempo possibile una certa indipendenza economica, intraprendendo un’attiva per la quale, durante il corsi di studi, metteranno in pratica la teoria studiata in stage presso aziende leader nei vari settori”

ERIS PIAZZA ARMERINA – OPEN DAY

Martedì 21 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Via Carcione n. 11

Per informazioni

0935 683703