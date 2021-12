Meteo Piazza Armerina: inizio settimana variabile e temperature in aumento. Ghiaccio sulle strade

Da giorni che segnalo ghiaccio sulle strade soprattutto in periferia ( BELLIA, BANNATA, ZONA NORD DELLA CITTÀ, ZONA CIMITERO VECCHIO) ma nessun mezzo spargisale è passato per mettere in sicurezza le strade. Tanti cittadini segnalano strade ghiacciate. Le temperature saranno ancora basse fino al 23 Dicembre, a Natale ci sarà un aumento termico.