NaTalè, lo shopping ad Enna ti premia

Anche quest’anno, Confcommercio Imprese per l’Italia, in collaborazione con 65 Imprese associate del Comune di Enna, ripropongono l’iniziativa ”NaTalè, lo shopping ad Enna ti premia”. La lotteria a premi ritorna dopo lo stop dello scorso anno a causa del COVID 19 e, nonostante il virus non sia ancora sconfitto, la voglia di rinascita e la ferma convinzione di sostenere le nostre imprese ci ha convinto a proporre anche per queste festività la lotteria a premi.

Le regole rimangono le stesse: con un minimo di acquisto di 25 euro nei negozi aderenti, verrà consegnato al cliente un biglietto che parteciperà all’estrazione finale di numerosi premi.

Anche in considerazione dell’evolversi della pandemia, il primo premio quest’anno consisterà in un viaggio per due persone in una capitale europea per 5 giorni.

L’elenco completo dei premi, cosi come il regolamento dell’iniziativa, è consultabile su www.confcommercio.en.it.

L’estrazione dei premi avverrà il 9 Gennaio 2022 alle ore 18.

Buon Natalè a tutti