Ritrovato nelle campagne di Troina durante la notte l’anziano scomparso l’1 dicembre 2021. Efficaci le ricerche.

Il Sig. G.L. è stato ritrovato la scorsa notte, a poche ore dalla scomparsa, da personale della Stazione dei Carabinieri di Troina (EN) nei pressi delle campagne site in contrada Sotto Baida, in buone condizioni di salute ed è stato sottoposto agli opportuni controlli da medici del 118.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle ricerche tempestivamente avviate secondo le indicazioni del Piano Provinciale di ricerca delle persone scomparse, appena aggiornato alle recenti circolari del Commissario Straordinario per la ricerca delle persone scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura.

Nella serata di ieri, 1 dicembre 2021, la Stazione dei Carabinieri di Troina aveva trasmesso a questa Prefettura la segnalazione relativa alla denuncia di scomparsa dell’uomo affetto da Alzheimer, ricoverato presso la struttura Oasi Maria Santissima di Troina. Le ricerche sono state attivate immediatamente e in piena sinergia tra tutte le componenti istituzionali. È stato da subito richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Catania, che nei giorni scorsi aveva posto in essere un’esercitazione di ricerca e soccorso di persona dispersa in montagna proprio nel territorio di Troina.

Incessante l’azione delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco e del personale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, congiuntamente agli operatori della Protezione Civile regionale e comunale. Il caso di scomparsa è stato anche oggetto di un servizio dedicato nel corso della puntata di Chi l’ha visto? in cui si è dato atto della tempestiva attivazione dell’azione di ricerca, infine, conclusasi positivamente.