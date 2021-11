Piazza Armerina – Confronto e partecipazione le nuove parole d’ordine del Partito Damocratico

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO

Sabato 20 Novembre si è svolta la prima assemblea pubblica organizzata dal circolo del Partito Democratico di Piazza Armerina dal tema “Torniamo in Piazza: Ieri, Oggi, Domani”. Numerosi i partecipanti tra tesserati, simpatizzanti e anche semplici cittadini che hanno contribuito attivamente alle tematiche esposte con tanti interventi.

Il segretario provinciale Vittorio Di Gangi ed il segretario comunale Dario Azzolina hanno parlato del nuovo modello di comunicazione ed interazione con gli iscritti che il partito intende attivare. Il coinvolgimento passerà attraverso la costituzione di Tavoli Tematici, luoghi di condivisione, di confronto e di partecipazione attiva aperti a enti pubblici/privati, associazioni, cittadini e cittadine interessati alla programmazione di interventi e servizi utili per la collettività.

Di più ampio respiro l’intervento del Presidente del partito Fabio Venezia che ha parlato di condivisione, programmazione e futuro delle nostre comunità che non può non passare attraverso una visione comune ed unica del territorio. Il PD sia a livello nazionale che regionale e locale deve proporsi come forza di governo capace di progettare il futuro delle nostre comunità. Questa è l’unica strada da percorrere per rilanciare il Sud.

Il consigliere Mauro Di Carlo ha condotto una esaustiva analisi della situazione politico-amministrativa, evidenziando le innumerevoli criticità e l’inadeguatezza, sin dal suo insediamento, del governo cittadino, a partire da temi cruciali come il dissesto finanziario dell’ente e le sue conseguenze sui cittadini e le attività commerciali e produttive e sulla mancata realizzazione di lavori pubblici già programmati, i danni alle attività produttive in termini di mancati benefici fiscali e di semplificazione amministrativa derivanti dall’esclusione della città dalla Zona Economica Speciale, le promesse elettorali disattese sul potenziamento del Chiello, l’Università di Medicina annunciata come già fatta ed immediatamente naufragata, il ridimensionamento dei servizi alle fasce deboli ed ai disabili, le mancate promesse sulla tutela del patrimonio ambientale e boschivo, il degrado urbano, il ricorso a continui avvicendamenti nei ruoli in Giunta fino alle manovre politiche recenti.

Per poter partecipare ai tavoli tematici (Tavolo 1: Politiche sociali, Politiche giovanili. Tavolo 2: Ambiente, verde pubblico, Cultura e beni culturali. Tavolo 3: Turismo e Sport. Tavolo 4: Sanità. Tavolo 5: Sviluppo del territorio) bisognerà inviare la propria disponibilità specificando l’area di interesse alla mail: circolopd.piazza.armerina@gmail.com.

Dario Azzolina – Segretario PD Piazza Armerina