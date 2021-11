Prende vita il progetto del Consigliere Cimino “Pianta un’albero anche tu”

Ieri primo sopralluogo operativo nel bosco Bellia, insieme a Salvatore Azzolina e Daniele Tagnese per portare avanti il progetto “Pianta un’albero anche tu”. L’idea è quella di realizzare un piccolo bosco all’interno del bosco Bellia nei pressi del vivaio Canalicchio, con varie specie di piante che già sussistono nel nostro territorio. Abbiamo già contattato un vivaio ma ne contatteremo altri, se necessario anche vivai privati, in modo da poter avere a disposizione quante più specie di piante possibili. Servirà una pulita da erba e sterpaglie varie, del luogo da ripiantare e dovremo considerare anche l’eventuale manutenzione per i primi due anni. Speriamo di completare il tutto entro Natale.

Totò Cimino