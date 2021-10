Piazza Armerina – Forza Italia: in consiglio comunale opposizione costruttiva e propositiva

Si è riunita ieri, su espressa volontà del Commissario cittadino di Forza Italia Massimo Di Seri, una riunione di confronto tra la componente cittadina del suddetto partito al fine di fare chiarezza ed, in maniera definitiva, cristallizzare le posizioni di ciascuno all’interno del panorama politico cittadino. Erano presenti il Commissario provinciale, On.Luisa Lantieri, l’Assessore Cancarè il quale aveva mandato anche da parte del collega Epifanio Di Salvo e la consigliera comunale Sabrina Falcone. Era assente il consigliere Gagliano. Occorre una breve premessa al fine di chiarire lo stato degli atti. In questi ultimi mesi Forza Italia ha partecipato a numerosi incontri tra le diverse componenti del centro destra piazzese: Fratelli d’Italia nella persona del Commissario cittadino Cipriano, il Sindaco Nino Cammarata ed i consiglieri di maggioranza.

Ciò è apparso sempre più improcrastinabile al fine di fare chiarezza all’interno del centro destra di Piazza Armerina ed analizzare le posizioni di ciascuna di queste componenti partitiche rispetto all’Amministrazione Cammarata. Chi si erge a rappresentante deve anche offrire chiarezza e trasparenza nella propria attività ed ha il dovere di valutare ogni via, nessuna esclusa, se utile al bene della collettività. In quest’ottica si era anche scrutata l’idea, non senza validi dubbi, di immaginare un percorso futuro condiviso se e qualora ve ne fossero state le condizioni per esempio l’azzeramento della giunta seguito, ma non per importanza, da un programma politico serio e credibile.

Il panorama attuale si palesa poco chiaro e a tratti confuso ciò ha condotto la nostra componente politica ad interrogarsi ed eventualmente a trovare delle soluzioni. Va chiarito che mai Forza Italia, nella mia persona ed in quella del Commissario provinciale On.Lantieri, ha messo in atto la “politica delle poltrone” ne tantomeno si è voluta chiedere la testa di qualche Assessore in particolare. Queste sono state le premesse imprescindibili e chiare a tutti gli interlocutori che nelle scorse settimane si sono confrontati. Forza Italia ha altresì ribadito la necessità di un programma serio che fosse estrinsecazione di progetti futuri ed intenti concreti ; ciò è da sempre apparsa l’unica premessa imprescindibile al fine di dare un nuovo e diverso indirizzo alla città.

Ad oggi questa via non appare per nulla percorribile per una serie di ragioni: in primo luogo seppure nell’idea del Sindaco Cammarata vi sia mai stata l’idea di azzerare la sua giunta questo poi non si è tradotto in concreti atti e comportamenti; in secondo luogo si registra una totale assenza di un programma politico valido emblema di una visione futura chiara e di cambiamento; in terzo luogo gli interlocutori sono ad oggi incerti e mutevoli basti guardare alla vicende che coinvolgono altre compagini partitiche. Per tali ragioni Forza Italia non sosterra’ l’Amministrazione Cammarata.

Nel corso della riunione di ieri di Forza Italia ciascuno ha esplicitato le proprie posizioni. L’Assessore Cancarè ha espresso la sua volontà di perseguire e riaffermare la sua fiducia all’Amministrazione Cammarata esprimendo, in vece di delegato, le medesime volontà da parte dell’Assessore Di Salvo. La consigliera Falcone ha invece ribadito la sua totale vicinanza alle posizioni dei commissario provinciale e comunale e quindi di Forza Italia che ad oggi resta all’opposizione.

Sara’ un opposizione costruttiva e propositiva, quella di Forza Italia, sui problemi seri e concreti della città facendosene , laddove necessario, promotrice. Forza Italia è una ed una soltanto ed essendo chiari gli intenti del Commissario provinciale e del Commissario cittadino si andrà avanti con determinazione in un periodo che si prospetta non facile essendo venuta meno la comunicazione tra cittadino e politica e ciò richiederà da parte di tutti una netta e coerente presa di posizione.