Aggiornamento meteo: allerta arancione su gran parte della Sicilia orientale.

ore 17.00

Le previsioni per la giornata di domani sono state riviste. da un allerta rosso si è passati ad un allerta meteo arancione. E’ probabile che la forza del ciclone mediterraneo, che attualmente staziona sul canale di Sicilia, sia scemata e pur transitando sull’isola non dovrebbe portare fenomeni così devastanti come quelli di ieri. Sarà il sindaco con l’aiuto del Coc (Centro Operativo Comunale) ha decidere se lasciare chiuse le scuole tenendo conto che l’allerta arancione stabilisce un rischio idrogeologico e idraulico per temporali.

ore 10.00

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche sul gran parte della provincia di Enna, Piazza Armerina inclusa. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it) come mostrato nella foto in basso.

A Piazza Armerina resta alta la possibilità che anche domani le scuole rimangano chiuse. Il sindaco, da noi contattato, ha confermato che attende l’ultimo aggiornamento del bollettino ufficiale della Protezione Civile per decidere se lasciare chiusi tutti gli istituti di ogni ordine e grado.