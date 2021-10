Piazza Armerina – Un concerto in ricordo di Padre Vincenzo Cipriano

Padre Cipriano verrà ricordato domenica 10 ottobre, alle 19.00, con un concerto in cui verranno eseguiti brani del m.tro Ennio Morricone. Gianfranco Falcone e Teresa Rapisardi al pianoforte e Sonia Pranio al clarinetto e come voce solista eseguiranno brani dell’autore di numerose colonne sonore che fanno parte della storia del cinema italiano e internazionale. Padre Cipriano, indimenticabile parroco di San Pietro, ha rappresentato per tanti anni un importante punto di riferimento non solo nella vita religiosa di Piazza Armerina e non solo per i credenti. La sua tolleranza e la sua capacità di dialogo che lo hanno sempre contraddistinto resteranno come esempio di grande amore per la collettività nella quale ha vissuto.