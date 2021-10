L’on. Luisa Lantieri propone una legge per l’istituzione dello psicologo di base.

“La pandemia ha messo in evidenza come il covid 19 possa creare in alcuni soggetti un disagio psicologico e, per tale motivo, come sia indispensabile un’assistenza qualificata in grado di far fronte ad un evidente bisogno assistenziale. Il disegno di Legge, che ho presentato all’Assemblea Regionale Siciliana, ha l’obiettivo di intercettare e diminuire i disturbi psicologici della popolazione per le varie problematiche comportamentali ed emotive derivate dal contagio del virus covid19, con l’istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie. Il servizio di Psicologia di base, che potrà essere realizzato dalle ASL a livello di distretti sanitari di base, avrà la finalità di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini siciliani. La legge prevede anche l’istituzione dell’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie a cui le ASL faranno riferimento per attingere al personale necessario”. A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri