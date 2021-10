Piazza Armerina – Presunto stalker arrestato dai Carabinieri.

L’accanimento e lo stalking messo in atto nei confronti della sua ex compagna, che lo aveva lasciato dopo una serie di violenza subite, ha portato in carcere un piazzese la cui identità dai Carabinieri non è stata resa nota. L’uomo dopo l’abbandono aveva iniziato a pedinare, molestare e minacciare l’ex compagna arrivando anche, così riferiscono i militari dell’Arma, a mettere in atto una serie di comportamenti violenti.

La donna non ha però commesso l’errore di mantenere il silenzio e si è rivolta ai Carabinieri che, dopo aver svolto le indagini e documentato i comportamenti del presunto stalker, hanno proceduto ad arrestare l’uomo che oggi si trova detenuto nella carceri di Gela.

«È utile ancora una volta ribadire – fanno sapere dal Comando Provinciale di Enna dei Carabinieri – come sia fondamentale stimolare la fiducia delle vittime di violenza a denunciare subito i propri aguzzini, supportando le stesse in un percorso di consapevolezza su misura, a seconda della storia vissuta e del contesto interessato. L’impegno dell’Arma a tutela delle cd. fasce deboli – donne, anziani, bambini, diversamente abili – passa attraverso la capillare distribuzione sul territorio delle Stazioni Carabinieri, la disponibilità sia di personale specializzato che di locali allestiti specificatamente per raccogliere le denunce. Non a caso presso la Caserma di Enna, sede del Comando Provinciale è presente un ufficio per le audizioni allestito ad hoc con la collaborazione del Soroptimist International d’Italia”