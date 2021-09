Avviata la vaccinazione nelle farmacie in provincia di Enna

Iniziata, in provincia di Enna, la vaccinazione anti Covid19 presso le farmacie. Le prime vaccinazioni si sono effettuate giovedì 23 settembre presso la Farmacia Mattina di Barrafranca.

Il Direttore Generale, dott Francesco Iudica, con soddisfazione per il supporto fornito dai farmacisti nella campagna vaccinale, auspica la più estesa partecipazione dei cittadini che potranno, in questa maniera, rivolgersi direttamente alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

“L’invito è sempre lo stesso: vaccinatevi tutti per un domani migliore. Mi sento di ringraziare i farmacisti e il dott Calogero Russo, Direttore della Farmacia Territoriale, che ha coordinato le attività con i professionisti aderenti, con l’auspicio che tutte le farmacie vogliano collaborare con la nostra Azienda per il raggiungimento dei target vaccinali previsti nei Comuni”.

In un post pubblico, il dott. Giuseppe Mattina, titolare dell’omonima farmacia, ha dichiarato: “Poter dare oggi il nostro contributo effettivo alla campagna vaccinale è stato veramente emozionante.

Siamo, infatti, fermamente convinti che il vaccino sia fondamentale per uscire dallo stato di emergenza in cui viviamo e riconquistare la nostra amata normalità”.