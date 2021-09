L’On. Luisa Lantieri presiede la Commissione Regionale Antimafia dove si parla di disagio giovanile

«Oggi ho presieduto la Commissione Regionale Antimafia impegnata a svolgere un’inchiesta sulla condizione dei minori disagiati nella Regione siciliana. In particolare questa mattina abbiamo sentito in audizione la dirigente del Centro Giustizia Minorile di Palermo competente per la Sicilia, Dott.ssa Rosanna Gallo, che ci ha fornito un quadro tanto preciso quanto preoccupante del disagio minorile. Questo fenomeno si intreccia con tutte quelle problematiche legate alla malavita organizzata che spesso si rivolge all’area del disagio sociale e, in questo ambito, alle fasce d’età più giovani per reclutare la propria manovalanza». A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri che questa mattina ha presieduto la Commissione Regionale Antimafia