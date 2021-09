Piazza Armerina – Diminuiscono casi e contagi di covid19

Diminuiscono i contagi a Piazza Armerina e, dopo il picco dei giorni scorsi, sembra che la curva stia decisamente puntando verso il basso. Il ritorno alla zona gialla, prima di Piazza Armerina e poi dell’intera Sicilia, deve aver suggerito ai piazzesi comportamenti preventivi più adeguati. Potrebbe essere questa la regione della diminuzione dei contagi.

Continua comunque la campagna vaccinale a cui non hanno ancora aderito qualche migliaia di cittadini che speriamo presto decidano di fare quello che il Presidente Mattarella ha definito un dovere sociale.

Un altro aspetto che stiamo notando è quello relativo all’informazione. In giro sembra esserci una maggiore consapevolezza sul fatto che in questi mesi sono state distribuite attraverso i social notizie false, quasi sempre “garantite” da presunti esperti, organizzazioni poco attendibili e dai soliti imbecilli. I cittadini sembrano adesso più consapevoli e sempre più cercano fonti attendibili e certificate che parlino della pandemia.