I carabinieri ritirano la patente a tre giovani conducenti d’auto.

In tre diverse occasioni i Carabinieri hanno ritirato la patente a tre giovani a cui sono stati contestati reati e violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Il primo caso riguarda un giovane incensurato sorpreso nottetempo ad Enna in corso Sicilia alla guida della propria autovettura, sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone, in evidente stato di alterazione psicofisica determinata dall’abuso di alcol. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Enna, al ragazzo è stata ritirata la patente per la successiva sospensione.

Un altro giovane veniva invece deferito all’Autorità Giudiziaria, poiché era stato coinvolto nello scorso mese di agosto in un incidente stradale tra due veicoli, rilevato dai militari intervenuti in via Libertà del capoluogo ennese. La denuncia è scattata dopo aver conosciuto l’esito del risultato degli esami tossicologici svolti dal laboratorio analisi del pronto soccorso di Enna, che hanno messo in evidenza un tasso alcolemico altissimo, pari a 2,87 g/l. Il ragazzo era inoltre rimasto ferito nell’incidente. Anche in questo caso i militari hanno proceduto quindi alle sanzioni sopra menzionate, alle quali si è aggiunto anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca

Il terzo caso riguarda il ritiro della patente nei confronti di un giovane neopatentato che sfrecciava in tarda ora per le vie del centro abitato di Enna, alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, di potenza superiore a quella che il Codice della Strada consente di guidare a chi ha appena ottenuto il permesso di condurre un’auto.

“C’è da sottolineare – fanno sapere i carabinieri – che in circa meno di sette giorni, i controlli hanno portato alla decurtazione di più di 50 punti sulle patenti dei soggetti controllati, denotando purtroppo talvolta una scarsa attenzione, se non una totale indifferenza da parte di alcuni cittadini verso le norme che disciplinano la sicurezza stradale”.