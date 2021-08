Piazza Armerina – Green pass: aumenteranno i controlli nel fine settimana.

A Piazza Armerina i controlli per bar e ristoranti da parte delle forze dell’ordine sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni.Le multe i 400 euro a clienti e gestori di locali che non rispettano la normativa anti-covid potrebbero fioccare a partire da questo fine settimana. L’occhio attento di agenti di polizia, guardia di finanza e carabinieri, cercherà di individuare chi non ha esibito il green pass per accomodarsi ad un tavolo all’interno dei locali di ristorazione.

Fra qualche tempo ci abitueremo ad esibirlo in tutti quei luoghi dove sarà necessario proteggere la nostra incolumità, come è accaduto nelle due serate organizzate dal comune di Piazza Armerina in piazza Cattedrale. L’essere circondati da gente sicuramente vaccinata o tamponata ha dato una certa serenità a tutti anche se, come si sa, non si può avere mai la certezza se non si indossa anche la mascherina. Il green pass, più l’utilizzo della mascherina, dovrebbe infatti garantire un’alta percentuale di protezione. Nelle due serate il rispetto delle norme è stato garantito da Polizia di Stato ,dai Carabinieri e dalla Polizia Locale che hanno anche allontanato chi era riuscito ad infiltrarsi all’interno del perimetro della piazza senza l’autorizzazione verde.