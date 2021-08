Fake news e vaccino: continua la diffusione di notizie false ma in ballo c’è la nostra vita

Vaccinati e non vaccinati

I l Virus del covid19 continua a mordere, sono 148 i contagiati a Piazza Armerina. Come è stato più volte precisato dall’ASP di Enna, a rischiare di finire in ospedale e in terapia intensiva, sono essenzialmente i non vaccinati e i vaccinati con una sola dose, che complessivamente a Piazza Armerina rappresentano circa il 40% della popolazione. Dal lato della contagiosità della malattia non è assolutamente vero che ci sono più contagiati tra i vaccinati, lo spiega in maniera adeguata questo articolo di Focus e non sono vere neanche tutta una serie di false informazioni che si trovano su Facebbok e che fanno leva sulle paure della gente.

Notizie False (Bufale, FackeNews &C.)

Le notizie false distribuite in rete si basano quasi esclusivamente sui “sentito dire” e nessuna di queste affermazioni regge ad un confronto scientifico: dalla monetina che si attacca al braccio di chi si è vaccinato, al complotto dei poteri forti con tanto di microchip inserito nel nostro corpo, non sono altro che racconti tratti nella maggior parte dei casi da classici della fantascienza. Il vantaggio delle bufale sulla verità, molto più articolata e piena di sfaccettature, è che forniscono risposte semplici a problemi complessi e si insinuano meglio nella mente di chi ha difficoltà ad analizzare la realtà (anche per un eccesso di informazioni). Quando si ci accorge, come è accaduto in miglia di casi, di aver interpretato male la realtà è troppo tardi e si finisce per fare appelli indossando la maschera dell’ossigeno.

E’ a rischio la nostra vita… meglio informarsi bene.

In ogni caso affidarsi alla scienza conviene, per farlo basta solo saper far di conto, ovvero conoscere le quattro operazioni fondamentali. Basta segnare su un calendario, giorno per giorno, quante persone muoiono a causa del covid e quante a causa del vaccino. L’ultima settimana in Italia sono morte circa 400 persone a causa del covid19, quante ne siano morte per il vaccino lo lascio cercare a voi su Google. Inoltre seguendo questo link troverete il Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) sui rari effetti collaterali dei vaccini. In generale, visto che è in gioco la vostra vita e quelle dei vostri cari, forse sarebbe meglio fidarsi di chi in questo campo ha conoscenza ed esperienza, altrimenti, se la pensate diversamente, la prossima volta che state male, non andate dal medico, in farmacia o al pronto soccorso dell’ospedale Chiello ma da un santone che vi curi con l’imposizione delle mani e qualche pozione magica.

Nicola Lo Iacono