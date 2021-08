Piazza Armerina – Positivi al covid19 al supermercato? Qualcuno ne parla ma potrebbe essere la solita bufala

Un inquietante commento è apparso ieri in un post della pagina Facebook gestita dal sindaco di Piazza Armerina. Il messaggio fa riferimento a presunti positivi al covid19 che, incuranti della possibilità di contagiare altre persone, non rispetterebbero l’obbligo di quarantena. Il messaggio ha le caratteristiche di un appello al primo cittadino affinché si adoperi per aumentare i controlli. Conoscendo i nostri concittadini c’è sempre da trattare con le dovute cautele questo genere di affermazioni che molto spesso sono semplicemente la trascrizione di informazioni ricevute da terze persone. In ogni caso, visto che il post non è anonimo, sarebbe il caso che le forze di polizia controllassero la veridicità della notizia anche per evitare, se si dovesse accertare che è un’informazione senza alcun fondamento, il proliferare di notizie false.