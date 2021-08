Piazza Armerina – Inaugurazione del Museo e visite notturne alla Villa romana del Casale

Segnaliamo due eventi che riguardano i beni culturali piazzesi. Da Venerdì 11 agosto ritornano le visite in “notturna” alla Villa romana del Casale che, come è accaduto in passato, sarà aperta fino alle 22.00, orario dell’ultimo ingresso consentito. Mentre giorno 16 lunedì, così come ci ha confermato l’on. Luisa Lantieri, dovrebbe finalmente vedere la luce il museo Trigona. Seguiremo in particolare quest’ultima manifestazione .