Enna: importanti servizi utili con le variazioni di bilancio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Le variazioni di bilancio approvate lunedì sera in consiglio comunale, contengono (tra gli altri interventi) importanti servizi utili per la nostra comunità. Sono particolarmente soddisfatta dell’ estensione del servizio mensa anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado, G. Pascoli, che ne erano esclusi. Abbiamo dato priorità ai nostri giovani concittadini e convinto è stato il sostegno di tutta la maggioranza, con il sindaco in testa, in questa direzione. Abbiamo stanziato una importante somma a copertura del medesimo servizio per tutte le scuole (primarie e secondaria) e speriamo di poterlo migliorare ancora complessivamente, sapendo che, sulla procedura di affidamento, la P.A. è tenuta all’osservanza di regole ed iter amministrativi complessi che saranno avviati già nei prossimi giorni.

La pubblica istruzione non va in ferie ad agosto, anzi, lavora sodo, purtroppo. Altre significative novità sono in arrivo sui nidi e non solo, ma di questo parleremo a delibere approvate (spero domani). Le scuole restano al centro dell’impegno di tutta l’amministrazione comunale e dei consiglieri di maggioranza che ringrazio per avere voluto destinare risorse importanti in questo settore. Le scuole saranno oggetto di altre attenzioni e novità che saranno comunicate non appena ci saranno atti amministrativi concreti. Ciò che registro con certezza è la disponibilità assoluta che riscontro nella persona del sindaco, di tutta l’amministrazione e nei consiglieri di maggioranza quando si tratta di destinare risorse al mondo scolastico.

La manovra di bilancio ha previsto anche piccole attenzioni anche sulla biblioteca comunale che necessita di un importante intervento strutturale che speriamo di programmare non appena ci saranno finanziamenti esterni a ciò dedicati. Progetti pure sulle attività culturali. Il primo appuntamento di settembre è fissato con la via dei Tesori su cui ci stiamo molto concentrando ampliandone il raggio di interesse. In calendario (con somme previste nella manovra di agosto), una serie di attività celebrative in occasione del centenario della morte del nostro illustre concittadino, Napoleone Colianni. Tante altre idee in campo su cui lavoreremo sin dai prossimi giorni adesso che abbiamo la disponibilità delle risorse.

Rosalinda Campanile

(Ass. Pubblica istruzione, infanzia ed attività culturali)