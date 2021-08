Villa Romana del Casale.Tamponi antigenici per i turisti non muniti di greenpas

Da oggi, sabato sette agosto 2021, sarà possibile effettuare il tampone antigenico ai turisti non muniti del Green Pass che vorranno accedere alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina.

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – dichiara la dott.ssa Paola Pesce, Commissario Covid – garantirà all’accesso alla Villa Romana, patrimonio UNESCO, a tutti coloro che non hanno il green pass da esibire. Molti turisti, infatti, hanno prenotato la visita da tempo e corrono il rischio di non poter entrare, in base alla recentissima disposizione sulla certificazione COVID.” I tamponi saranno effettuati dal team del Servizio Tamponi dell’ASP di Enna a partire da oggi, sabato 7 agosto.

“L’ASP di Enna garantirà ai turisti l’accesso alla splendida Villa Romana del Casale, offrendo un servizio importante al territorio che vive di turismo soprattutto in questo momento delicato caratterizzato da una ripartenza delle attività che non deve però mai trascurare la sicurezza. Dal punto di vista sanitario, anche questa ulteriore iniziativa consentirà il monitoraggio e la prevenzione dei contagi”