Piazza Armerina – Il neo commissario di Forza Italia, Massimo Di Seri: “allargare il dibattito ed il confronto con tutte le altre forze politiche di centro destra”

“Ho accettato con grande piacere il compito che l’on. Luisa Lantieri, con la nomina di commissario, ha deciso di affidarmi e la ringrazio per la fiducia dimostratami. È una scelta coerente, con un percorso iniziato già da tempo e che consolida Forza Italia nella provincia di Enna in un unico progetto moderato a tutela degli interessi del territorio. Questa è stata sin da subito la volontà della nostra deputata che con il suo ingresso in FI ha voluto consolidare nella nostra provincia un progetto serio di centrodestra, credibile ed in grado di dare risposte alle richieste della collettività. Mi riprometto, subito dopo le festività di agosto, di procedere alle consultazioni interne al partito al fine di poter poi allargare il dibattito ed il confronto con tutte le altre forze politiche di centro destra e con tutti coloro che vorranno ritrovarsi nel nostro percorso politico”. A dichiararlo il neo commissario locale di Forza Italia, Massimo Di Seri