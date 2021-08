Incidenti sul lavoro – CGIL: “si muore sul lavoro come 100 anni fa”

Dopo pochi mesi ecco un nuovo incidente sul lavoro , ecco un nuovo omicidio – è quanto dichiarato dal Segretario Generale della Filctm Cgil di Enna Alfredo Schilirò dopo l’incidente avvenuto in provincia di Modena ad una donna di soli 40 anni. Il Sindacato Filctem Cgil di Enna si unisce al cordoglio per la scomparsa della giovane donna. Si muore sul lavoro come 100 anni fa – aggiunge Schilirò – e questo non possiamo permettercelo. Non possiamo accettare tali tragedie nell’era del digitale, dell’innovazione e della ricerca.

Manomettere un macchinario industriale per incrementarne il ritmo produttivo, manipolare un congegno di sicurezza per occultarne un difetto, truccare un marchingegno per correre di più, per risparmiare, per fare un’ora in più, per fare mille ore in più, per raggiungere sempre più profitto. Questo non è furbizia sbrigativa ,- aggiunge Schilirò – ma strage quotidiana, carneficina. Il silenzio di Confindustria su questi crimini di classe è assordante. La politica gira la testa da un’altra parte. – Forse troppo presi dalle medaglie olimpiche di Tokio?- si chiede sarcasticamente e con l’amarezza in bocca Schilirò!!!

Alfredo Schilirò

SEGRETARIO GENERALE

FILCTEM CGIL ENNA