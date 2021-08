L’On. Luisa Lantieri :” Le mini-equipe per i bambini autistici torneranno presto attive”

“Alla fine del novembre del 2020 dal Dipartimento della Salute Mentale di Enna era stata avviata in provincia, dopo un mio deciso intervento , la costituzione delle mini-équipe dedicate alla presa in carico dei piccoli utenti affetti da patologie dello spettro autistico. Le mini-equipe, venendo incontro alle famiglie, consentono di ricevere i servizi sanitari necessari ai bambini autistici in strutture decentrate rispetto a Enna, evitando loro lunghi spostamenti. Le famiglie interessate al servizio, nei giorni scorsi, hanno ricevuto una comunicazione che li informava della sospensione delle mini-equipe distrettuali e della riduzione dei posti a disposizione dei piccoli pazienti da 20 a 10.

Mi sono già sentita con i vertici dell’Asp che hanno precisato di aver interrotto, per questioni legate al bilancio dell’ente, solo temporaneamente le prestazioni. La sospensione si è resa necessaria, secondo quanto mi è stato comunicato, anche per una razionalizzazione complessiva del servizio, che dal primo settembre, sempre attraverso le mini-equipe distrettuali, verrà gestito da personale qualificato dell’Asp e non più da operatori esterni. In relazione alla riduzione dei posti le famiglie che non dovessero rientrare tra quelle servite dall’Azienda Sanitaria potranno rivolgersi a strutture private e ottenere un rimborso completo, presentando una richiesta alla stessa ASP accompagnata dalla fattura che attesti le somme spese. Come sempre continuerò a seguire l’evolversi della situazione e invito le famiglie a contattarmi e segnalarmi qualunque anomalia possa in qualche maniera danneggiare la fruizione del servizio”. A dichiaralo l’On. Luisa Lantieri.