ASP Enna. Continua la vaccinazione di prossimità

Continua senza sosta la campagna vaccinale di prossimità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna: medici e infermieri raggiungono i Comuni della Provincia lontani dai Centri vaccinali, per agevolare la vaccinazione dei cittadini che ancora non sono vaccinati. “Oggi, 29 luglio, siamo a Barrafranca e a Centuripe – afferma Paola Pesce, Commissario COVID ASP Enna – venerdi e sabato, 30 e 31 luglio, saremo a Troina dove vaccineremo presso i locali dell’Oasi”.

Nella prossima settimana, i Comuni interessati saranno: il 3 agosto, Agira e Pietraperzia; 4 agosto, Catenanuova; 5 agosto, Regalbuto e 6 agosto, la città di Barrafranca.

“La campagna vaccinale sarà intensificata nei Comuni che registrano percentuali ancora basse di vaccinati”, dice Paola Pesce.

“Doveroso puntualizzare che le mortalità avute ultimamente sono di soggetti non vaccinati, tra cui anche persone di 65 anni; i contagi in provincia di Enna riguardano, per l’80%, soggetti tra 10 e 60 anni e una percentuale di ricoverati pari all’80% non è vaccinato. L’invito a vaccinarsi e a rispettare le norme precauzionali è sempre più vigoroso”.