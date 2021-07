ASP Enna. Nomina Direttore UOC Ortopedia Ospedale Nicosia

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Francesco Iudica, ha nominato il dott. Filippo Favazzi Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia.

Il dott. Favazzi opera a Nicosia dal 2011 ed è un professionista noto e stimato; il reparto, con dodici posti letto, è un punto di riferimento importante per Nicosia e per il territorio circostante che spazia dai centri delle Madonie ai Nebrodi.

“La nomina a Primario – dichiara Francesco Iudica – è una tappa di un percorso che ha visto il dott. Favazzi, apprezzato professionalmente e stimato umanamente, protagonista del rilancio della sanità nicosiana.

È una tappa da cui si parte verso nuovi traguardi che porteranno il Basilotta ad essere sempre più il riferimento della domanda di salute delle comunità dei Nebrodi e delle Madonie.

Il suo entusiasmo giovanile, la sua autorevolezza del buon maestro, la generosità instancabile del suo impegno sono garanzia che l’ Ortopedia nicosiana, anche per il valore dei collaboratori del dott. Favazzi, sarà sempre più un presidio di buona salute.”

Il dott. Favazzi si dichiara “grato e onorato per il conferimento dell’incarico, che costituisce il riconoscimento del ruolo che il Reparto di Ortopedia e Traumatologia del Basilotta ha acquisito nel tempo come punto importante di riferimento per la vasta utenza del territorio.

Ringrazio ancora una volta la Direzione dell’ASP di Enna per l’attenzione rivolta alle necessità, anche strumentali, del Reparto che mi onoro di dirigere”.