L’On. Luisa Lantieri interviene a favore dei piccoli ospedali della provincia di Enna.

La deputata On. Luisa Lantieri è ritornata nuovamente all’attacco in tema di sanità pubblica chiedendo con forza che venga applicato il de­cre­to as­ses­so­ria­le re­la­ti­vo al­l’a­de­gua­men­to del­la nuo­va rete ospe­da­lie­ra. “Questo consentirebbe – sostiene la deputata – di aiutare gli ospedali a svolgere le loro funzioni soprattutto in nosocomi, come quelli della provincia di Enna, che si sono dimostrati indispensabili durante la pandemia causata dal covid19”. L’intervento dell’On. Lantieri du­ran­te i la­vo­ri del­la Com­mis­sio­ne par­la­men­ta­re alla Sa­lu­te del­l’Ars dove meroledì scorso si è discusso sulla situazione del’ospedale di Leonforte.