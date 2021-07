Piazza Armerina – Un ringraziamento alle forze intervenute per spegnere l’incendio da sabato di Piano MArino

Desidero fare un pubblico ringraziamento a quanti si sono impegnati nello spegnimento dell’incendio divampato sabato 3 luglio nelle contrade Piano Marino, Fiume di Giozzo e Candilia, che ha visto coinvolte anche la mia famiglia e la mia proprietà: il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina (Capitano Emanuele Grio), il comandante della Stazione dei Carabinieri di Piazza Armerina (Maresciallo Aiutante Rosario D’Arma), i componenti della pattuglia radiomobile intervenuta sul posto (Vice Brigadiere Cilmi e Appuntato scelto Illuminati), il Comandante della Polizia Municipale (dott. Paolo Gabrieli), i Vigili del Fuoco, il Distaccamento del Corpo Forestale e il Comandante Ispettore Superiore Massimo Di Seri, i mezzi aerei antincendio e i volontari di Armerina Emergenza. Tutti hanno contribuito a dare un notevole impulso alle operazioni di spegnimento e a evitare che le conseguenze di quello che è stato senza ombra di dubbio un grave atto criminale, perpetrato da ignoti che ogni anno infliggono gravissime ferite al verde della nostra lussureggiante città, mettendo anche in pericolo le persone e le loro abitazioni, fossero ben più gravi.

Tutti si sono prodigati in modo encomiabile, spesso andando ben oltre le proprie competenze, per mettere in sicurezza persone e cose, in un contesto infernale di fumo e fuoco, in cui era davvero difficile operare. Abbiamo vissuto momenti concitati, nei quali si è temuto il peggio, e in quei momenti la loro presenza, la loro professionalità e la loro umanità sono stati elementi davvero rassicuranti.

Grazie di cuore

Vincenzo Giusto