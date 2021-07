Piazza Armerina – Il consigliere Totò Cimino sugli incendi in provincia

Riceviamo e pubblichiamo

Come negli ultimi anni, anche questo periodo è caratterizzato da incendi, quasi sempre dolosi, che stanno divorando migliaia di ettari di boschi nell’intero territorio Regionale, compreso il territorio della provincia di Enna. Oramai il fenomeno incendi è sfuggito di mano, le cause di questo disastro sono molteplici, dalla mancanza di programmazione, al ritardo nella prevenzione, al mancato aggiornamento della pianta organica dei forestali e alla riqualificazione degli stessi, che non possono essere i capri espiatori di questo disastro, per colmare le lacune politiche a livello Regionale. Questi lavoratori sono delle vittime, come lo sono gli uomini e le donne della Protezione Civile e Il Corpo dei Vigili del Fuoco, che giornalmente mettono a rischio la loro incolumità per cercare di limitare i danni. A loro va, come cittadino e come rappresentante politico, il mio più sincero ringraziamento per ciò che fanno ogni giorno. La mia vicinanza va anche a tutti gli allevatori e a tutte quelle aziende agricole, che piangono danni incalcolabili nelle loro aziende. E nel contempo, difficilmente si arriva ad individuare i responsabili e in quei pochi casi, si dovrebbero inasprire le pene per chi si rende responsabile di questi disastri. Si dovrebbe incominciare a pensare invece, a stabilizzare i forestali, affinchè possano essere adoperati per molteplici iniziative durante tutto l’anno, compreso la prevenzione degli incendi nei tempi utili. Si dovrebbe iniziare a pensare già da subito, a rescindere i contratti per i Canaider e, tramite i fondi del Recovery Fund, pensare a gestire questo servizio con mezzi di proprietà della Regione, evitando così possibili speculazioni a danno dei nostri boschi, come tra l’altro già emerso da varie indagini negli anni scorsi in Sicilia. A tal riguardo, il Movimento Politico “ ORGOGLIO PARTITE IVA” si farà carico di redigere un documento con proposte specifiche, che verrà inviato, principalmente al Governo Regionale, a nostro avviso lontano da una vera logica di salvaguardia dei boschi, e a molte istituzioni locali, al fine di portare ai tavoli istituzionali, proposte che dovranno andare, dalla salvaguardia dei nostri boschi, all’utilizzo dei fondi del Recovery Fund come aiuto per debellare questo fenomeno che negli ultimi anni, sta assumendo proporzioni disastrose. Intanto, di comune accordo con il coordinatore cittadino di Piazza Armerina Marco Scavuzzo, nei prossimi giorni avvieremo una raccolta fondi affinchè vengano piantati nuovi alberi nei nostri boschi. Nei prossimi giorni, daremo i nomi delle attività commerciali che accetteranno di esporre un salvadanaio dove ogni libero cittadino potrà dare il proprio contributo a questa causa, e spiegheremo alla città il nostro progetto.

Coordinatore Prov.le OPI

Salvatore Cimino