Anche il sindaco Dipietro vittima di una fake news, falso il “divieto di somministrazione ad Enna di bevande alcoliche”

Si ritiene opportuno segnalare la pubblicazione di una notizia divulgata la sera del lunedì 5 luglio, erronea e non rispondente alla realtà, da parte della testata on-line del Giornale di Sicilia.

Tale sito ha, infatti, diffuso una notizia riguardante una presunta ordinanza del Sindaco di Enna avente ad oggetto il divieto di somministrazione di alcolici presso locali e paninerie, come provvedimento antiassembramenti. L’articolo riporta altresì la notizia della pronta protesta e la serrata di attività economiche e commerciali, contro l’ordinanza del Sindaco.

In un momento particolare, di delicata sopravvivenza economica di molti esercenti e commercianti, dovuta alle ripetute chiusure e limitazioni per il contenimento del Covid19, la notizia ha destato preoccupazione.

Si è, pertanto, provveduto a diffidare l’edizione online del Giornale di Sicilia affinché venga data la corretta notizia, chiedendo che in futuro vi sia un preventivo controllo delle notizie, corrispondenti al vero e alla realtà