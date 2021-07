L’On. Luisa Lantieri questa mattina all’inaugurazione del Cammino di San Giacomo.

Comunicato Stampa dell’On. Luisa Lantieri

Oggi, con la prima tappa, si è inaugurato il Cammino di San Giacomo in Sicilia, da Caltagirone a Capizzi, città dell’isola protette dall’Apostolo. La partenza di un primo gruppo di pellegrini è avvenuta dallo spiazzale della Basilica del Patrono, a Caltagirone questa mattina alle sette. Alla manifestazione era presenta oltre al sindaco di Caltagiorne, Gino Joppolo, e al vescovo, Calogero Peri, anche la deputata on. Luisa Lantieri che è riuscita ad ottenere il finanziamento dell’iniziativa da parte della Regione tenuto conto che il cammino è finalizzato alla promozione e valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche e culturali del territorio, nel segno della riscoperta di antiche tradizioni e di valori religiosi.

“Sono convinta – ha dichiarato l’on. Lantieri – che il Cammino di San Giacomo rappresenterà in futuro un punto fermo nella ricerca della propria dimensione spirituale da parte dei pellegrini ma anche un importantissimo strumento per l’esplorazione dell’entroterra siciliano, luogo ricco di tradizioni, leggende e storie, aspetti paesaggistici che merito ben altra attenzione da parte di quel turismo culturale e religioso che fino ad oggi in Sicilia ha premiato solo le classiche mete turistiche dell’Isola”.

“Molto significativo – continua l’On. Lantieri – è il percorso che tocca i comuni di Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Aidone,Valguarnera, Assoro, Nicosia e Capizzi. In molti di questi centri l’aspetto religioso si fonde con quello paesaggistico e quello storico, mostrando luoghi che sono convinta stupiranno per la bellezza e per il grande interesse culturale. Il Cammino di San Giacomo sarà una grande cassa di risonanza per questa parte della Sicilia ed è per questo motivo che sono orgogliosa di avere contribuito alla nascita di questa grande iniziativa ideata dal mio concittadino Totò Trumino”