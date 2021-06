Piazza Armerina – Mario Incudine martedì 29 giugno, ore 21, al Chiostro di San Pietro. Ingresso free

Passando in zona bianca, con la speranza che non ci sia alcun passo indietro, ritornano anche gli spettacoli. Giorno 29 giugno alle ore 21 ad esibirsi all’interno del Chiostro San Pietro sarà Mario Incudine. L’eclettico artista ennese come sempre saprà offrire uno spettacolo unico. Da non perdere.