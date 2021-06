Piazza Armerina: il termometro tocca i 41°C.

Il caldo, che sta interessando le regioni del centro-sud e alcune zone del Nord Italia, ha fatto registrare temperature molte elevate. A Piazza Armerina si sono toccati i primi over 40°C ed era da parecchi anni che non si registravano temperature simili in città. Le notti armerine sono diventate tropicali con temperature minime molto elevate. In queste sere abbiamo registrato valori sopra i 20°C.

David Cartarrasa