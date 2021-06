ASP Enna. Da oggi prenotazioni a partire dai 12 anni compiuti

Da oggi, mercoledì 9 giugno, in Sicilia, chi ha compiuto 12 anni potrà prenotare la vaccinazione antiCovid. La nota dell’Assessorato Regionale della Salute illustra con dettagli la nuova tappa della campagna vaccinale: “L’estensione della somministrazione del siero al nuovo target 12-15 anni (che comprende circa 163 mila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verrà utilizzato unicamente il vaccino Pfizer, così come approvato dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana per il farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali.” La piattaforma telematica (http://prenotazioni.vaccinico vid.gov.it/) sarà operativa dalle ore 10.